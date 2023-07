Alla “Scurata” l’attrice Claudia Gusmano è Mozza

“C’è una giovane donna in mare sulla prua di un peschereccio, è lì da tempo e per scelta. Una generazione di marinai la sua, di uomini che hanno visto tutte le albe e tutti i tramonti del loro mondo. La sua infanzia è trascorsa mano nella mano con il nonno, un uomo che il mare ce l’aveva dentro”.

Parla di vento, dell’essere donna, di libertà, del peso della terra “Mozza”, atto unico di e con Claudia Gusmano che conta sulle musiche di Ermanno Dodaro e sul disegno luci di Manuel Monilu. Parla di mare nel mare il secondo spettacolo in cartellone della VI edizione della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

L’appuntamento con “Mozza” è per giovedì 27 luglio alle ore 21,30. Claudia Gusmano approda nella sua Marsala dopo aver vinto il premio come Migliore Attrice nella 16esima edizione della rassegna “Bimbi Belli – Esordi nel cinema italiano” di Nanni Moretti, conclusasi lo scorso 20 giugno nell’Arena Nuovo Sacher a Roma. Per l’occasione salirà sul palco a mare “Pellegrino 1880”. Biglietti ZONA A 15,00 euro – ZONA B 13,00 euro + dp.