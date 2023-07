Palazzo d’Orleans da un giorno al buio, Enel “Problema a impianti interni”

PALERMO (ITALPRESS) – Da 24 ore Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, è lettteralmente al buio. A causa degli incendi e del caldo anomalo di questi giorni la sede istituzionale di Piazza Indipendenza è senza energia elettrica, impedendo il normale svolgimento di lavoro ai dipendenti e allo staff del presidente della Regione Renato Schifani che, a quanto apprende l’Agenzia Italpress, è molto risentito e contrariato per questa grave situazione di disagio, specialmente in un momento critico e delicato come quello di questi giorni. Paradossale è anche la mancanza di un gruppo elettrogeno d’emergenza che permetta almeno le principali funzioni del palazzo. Solo in queste ore, secondo quanto apprende l’Italpress, la situazione si avvia a una lenta ma difficile normalità con una sola ala del palazzo funzionante.

“Non si è trattato di un guasto alle rete elettrica gestita da e-distribuzione, ma di un problema agli impianti interni del Palazzo d’Orleans che non è di competenza dell’azienda elettrica”. Così l’ufficio stampa di Enel, contattato dall’Italpress, commenta il lunghissimo black-out che ha paralizzato l’attività degli uffici.

“I tecnici di e-distribuzione – fa sapere Enel – sono comunque intervenuti in aiuto fornendo supporto necessario a quanti si occupano della manutenzione del Palazzo per consentire loro di ripristinare in emergenza l’erogazione delll’energia elettrica”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).