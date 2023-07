Marsala KiteFest: si chiude la terza edizione. Tutti i vincitori

Con la premiazione dei vincitori della “Kitesurf Eurocup”, si è chiusa con successo la 3ª edizione del Marsala KiteFest 2023. Il palco del Sicily Food, al Monumento ai Mille, ha visto sfilare i vincitori alla presenza degli organizzatori Gegé La Barbera, Fabio Alba e del direttore sportivo Antonio Gaudini. Supporto ed entusiasmo anche dalle Istituzioni siciliane, a cominciare dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Viabilità Alessandro Aricò e dal deputato regionale Nicola Catania, presenti per l’occasione assieme all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo, dagli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate nonchè dal consigliere Lele Pugliese.

Sul palco anche i premiati Under 17, Under 19 e Under 21 delle “Kitesurf Eurocup”. Nella categoria Open, la più importante, il titolo è andato a Matteo Dorotini e a Giulia Piccioni, già vincitori del Campionato Italiano Freestyle. Riconoscimenti anche ai supporter locali che hanno collaborato alle attività dell’Eco-Villaggio Inclusione: Anfas, Associazione Famiglie Down, Marevivo, Polo Sociale Integrato Trapani Minorenni Extracomunitari e Rotaract. Chiusa questa edizione, si comincia subito a lavorare per la prossima.

“Proprio il 2024 – ha sottolineato l’assessore Aricò – è un anno strategico per il kitesurf, vista la sua partecipazione come classe ufficiale alle Olimpiadi di Parigi. Sarebbe bello ospitare una tappa preolimpica proprio nella Laguna dello Stagnone di Marsala”.