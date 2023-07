Al Cimitero di Petrosino sistemata una strada interna

“Siamo finalmente riusciti a portare a termine il rifacimento della strada del Lotto 2018 all’interno del Cimitero comunale”.

Ad annunciarlo sono il sindaco Giacomo Anastasi e la sua vice Concetta Vallone: “Grazie anche alle sollecitazioni dei cittadini, abbiamo messo in campo un intervento che possa garantire la piena funzionalità dell’area e la fruibilità in sicurezza da parte dei visitatori, ma anche ripristinare una condizione di decoro e di rispetto, come meritano la memoria e la preghiera per i nostri defunti”.