Prosegue il programma dell’Otiosa estate 2023 organizzata dall’Associazione e Biblioteca Sociale di pubblica lettura OTIUM Marsala. Lo STUDIO 54, il tema della prima video performance – curata da Giancarlo Casano e sponsorizzata da Radio 102 – è in programma al chiostro del Carmine a Marsala questa sera alle ore 21.30.

Correva l’anno 1977 quando esplodeva l’epoca disco, quegli anni segnarono tanti cambiamenti e furono gli anni della cultura underground e di giornali dedicati alla controcultura e alla controinformazione.

La discoteca studio 54 ci darà lo spunto per parlare, guardare e ascoltare, per rievocare un’epoca, un momento di liberazione dei costumi che nel romanzo “Porci con le ali” Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice trova una della narrazioni tipo di quel tempo. Percorreremo quegli anni fino al loro compimento per comprendere le motivazioni e forse anche le eredità. Il programma L’arte della gioia OTIUM 2023 gode del patrocino della Città di Marsala, del locale Club per l’ UNESCO e si inserisce nelle attività di BiblioTP la rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani.

Prevista una quota crowdfunding di 5 euro; gradita la prenotazione al WhatsApp 333-7277176