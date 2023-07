SACE incontra le imprese nel nuovo appuntamento di CoDesign

ROMA (ITALPRESS) – SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel supporto alle imprese e al tessuto economico nazionale, prosegue gli incontri di CoDesign con un nuovo workshop dedicato interamente al tema della sostenibilità.

Il workshop, organizzato nella nuova Casa delle Imprese di Milano in collaborazione con Bain & Company Italia nell’ambito di un più ampio piano di partnership sui temi della sostenibilità, vede coinvolti circa 60 partecipanti tra partner, PMI, grandi aziende, finanza, istituzioni e università. Con un doppio obiettivo: riflettere sulle sfide ESG che l’intero sistema economico è chiamato ad affrontare per una transizione che crei benessere duraturo e progettare insieme le soluzioni più efficaci ed innovative, attraverso la creazione di un Ecosistema ESG di SACE, per supportare i progetti di crescita sostenibile delle imprese, soprattutto PMI.

Si tratta del terzo appuntamento del percorso di CoDesign del gruppo SACE, dopo il primo workshop dedicato all’ascolto delle PMI e il secondo dedicato a broker, intermediari finanziarie professionisti di riferimento. In linea con la strategia e gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025, SACE continua così il suo impegno al fianco delle imprese con un accompagnamento dedicato, attento ai loro bisogni ed esigenze, con servizi ancora più a misura di PMI e un’offerta che integra soluzioni assicurativo-finanziarie con gli strumenti della formazione e un network al servizio delle strategie di sostenibilità e digitalizzazione.

“La sostenibilità per noi di SACE non è solo un pilastro strategico ma la strategia stessa della nostra azienda che trova espressione in prodotti, servizi e processi rivolti e disegnati per il benessere e la prosperità della comunità in cui operiamo”, ha dichiarato Michele De Capitani, CFO & Chief Sustainability Officer di SACE. “E’ un percorso che si riflette anche nelle iniziative di CoDesign, che abbiamo intrapreso con il nostro nuovo Piano Industriale INSIEME 2025, nella consapevolezza dell’importanza di collaborazioni e di partnership il più possibili estese e diversificate, dell’unicità del nostro ruolo – all’intersezione tra imprese, finanza e istituzioni – e della responsabilità che questo implica nel facilitare ed incentivare l’evoluzione e la crescita sostenibile delle imprese italiane”.

Il progetto di CoDesign, che parte dal cliente per costruire intorno a lui prodotti su misura delle sue esigenze, ha reso SACE una tra le prime società a controllo pubblico ad adottare questa innovativa strategia commerciale che si sviluppa lungo cinque assi portanti: la digitalizzazione, con il miglioramento continuo dell’offerta e dell’esperienza online dedicata alle imprese; la rete commerciale, che si arricchisce sempre più di figure in grado di garantire vicinanza e competenze alle aziende; le filiere del Made in Italy come fulcro del sistema imprenditoriale italiano; l’Education grazie a un programma di formazione e sviluppo di competenze per le imprese; i business matching, un supporto concreto per facilitare l’incontro tra PMI italiane e primari buyer esteri.

