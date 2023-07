A Marsala il Trofeo ciclistico 1° Memorial “Pietro Salluzzo”

L’associazione sportiva Star Cycling Lab, diretta dal presidente Francesco Stella, si appresta ad organizzare per il 30 luglio 2023 a Marsala una manifestazione sportiva di caratura regionale. Il Trofeo ciclistico 1° Memorial “Pietro Salluzzo”, sarà una gara a circuito che vedrà sfidarsi i migliori atleti delle categorie Master e Allievi.

Il circuito interamente ricavato tra le contrade Ciavolo, Besina e Zizza misura 8 km e sarà ripetuto 8 volte per un totale di 64 km, sarà il muro di Zizza (400 metri tra l’8 e il 12%) che con tutta probabilità segnerà le sorti della gara. I master avranno in palio oltre che la vittoria del Trofeo anche la maglia di campione regionale di Federciclismo Sicilia. Titolo già assegnato per le categorie Allievi lo scorso 2 giugno proprio in un’altra gara sapientemente organizzata dai fratelli Stella.

Il presidente Stella dichiara: “Abbiamo ricevuto la fiducia della federazione dopo le prime due gare organizzate quest’anno tra Erice e Trapani, per organizzare questa terza grande manifestazione, sinceramente dopo quanto successo a mio fratello Ninni lo scorso 3 luglio, rimasto vittima di un pirata della strada, proprio durante un allenamento collegiale con la squadra, avevo qualche dubbio se proseguire o meno in questa avventura, ma è stato lo stesso Ninni da tecnico a volere con forza questa manifestazione sportiva. Devo dire che erano diversi anni che non organizzavamo a Marsala, ma il Comune e le istituzioni stanno rispondendo alla grande, fra l’altro colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Grillo, l’assessore allo Sport Bilardello e il Comandante Menfi per la fattiva collaborazione. Noi con questa gara vogliamo dare modo ai giovani di poter vivere lo sport in modo sano e sicuro e allo stesso tempo vogliamo con grande affetto ricordare un amico Pietro Salluzzo grande appassionato di ciclismo”.

Le iscrizioni sono aperte sul sito speedpass.it e sul portale della Federazione Ciclistica Italiana.