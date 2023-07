Marsala Volley: il sodalizio Sigel e Fly ripartono dalla B1, nuovi arrivi

Come avevano annunciato tempo fa, Marsala Volley, già Sigel, e la GesanCom Fly Volley Marsala si sono unite in un’unica società ma con molti nodi che sono stati sciolti. Innanzitutto, cosa forse poco gradita dai tifosi della Sigel, non si riparte dalla serie A2 ma dalla B1, l’scrizione a questo Campionato è stata già perfezionata. Il titolo della Fly passa al Crotone e il connubio si chiamerà largamente “Marsala Volley”.

A guidare il sodalizio sarà coach Ciccio Campisi e già ci sono i primi arrivi e le prime conferme. I primi due nomi sono quelli delle palleggiatrici Erin Grippo e Emma Sturniolo, mentre è salda la centrale Giulia Caserta per la stagione 2023/2024. Dove si giocherà in casa? Dovrebbe essere confermato il Palasport San Carlo come sede delle gare interne.