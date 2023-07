Fiamme a ridosso del tempio di Segesta, distrutti i bagni e il punto ristoro del Parco

Ore drammatiche per la Sicilia, avvolta dalle fiamme alimentate dallo scirocco. Un vasto incendio ha interessato anche il Parco Archeologico di Segesta, uno dei siti culturali più belli e apprezzati del versante occidentale dell’isola. Il sindaco di Calatafimi Francesco Gruppuso fa sapere che il punto di ristoro e i bagni sono andati totalmente distrutti dal fuoco, che è arrivato a ridosso del tempio, evidenziando che si tratta di incendi dolosi ed esprimendo rabbia e indignazione per quanto avvenuto.

Distrutti circa 600 ettari di superficie boschiva e agricola, diversi bed and breakfast sono stati evacuati a scopo precauzionale, così come alcune abitazioni del centro di Calatafimi, dove l’incendio che si era sviluppato ieri pomeriggio è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco e di due mezzi aerei, mentre i volontari della Era Radioamatori, della Croce Rossa e della Fly Team hanno messo in sicurezza la popolazione e gli edifici.

La direzione del Parco Archeologico di Segesta fa sapere che il sito culturale resterà chiuso per tutta la giornata odierna, in modo da consentire i necessari interventi di ripristino dell’area interessata dall’incendio di questa notte, in vista anche dell’inizio della rassegna Segesta Teatro Festival, che avrà inizio venerdì 28 luglio con lo spettacolo “Eri con me”, atteso omaggio di Alice alla memoria di Franco Battiato.