Caduta massi a Levanzo e Marettimo, chiesto l’intervento della Regione

Il Comune di Favignana ha chiesto oggi l’intervento urgente della Regione Siciliana per la messa in sicurezza di un’area in località Scalo Vecchio a Marettimo in cui si è verificata nei giorni scorsi per la seconda volta la caduta di massi.

La richiesta è stata inviata al commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Maurizio Croce, al presidente della Regione Renato Schifani e al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini”, dice il sindaco Francesco Forgione. “La zona nel periodo estivo è frequentata da numerose persone ed è necessario intervenire al più presto per ripristinare le condizioni di sicurezza”.

Il Comune ha anche sollecitato un intervento per la messa in sicurezza della strada di accesso ai Faraglioni di Levanzo, chiusa dal 2021 a seguito della caduta di massi e frane di detriti terrosi. Del caso era stata già investita la Regione e c’era stata un’ispezione dell’allora presidente Nello Musumeci. “Ora – dice il sindaco Francesco Forgione – è il momento di intervenire per assicurare la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente”.