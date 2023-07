Il TeatroAbusivoMarsala in scena con “I giganti della montagna” e una stoccata all’Amministrazione…

Il laboratorio teatrale del TAM – TeatroAbusivoMarsala – esiste da undici anni ed ogni anno realizza una nuova messa in scena che testimonia la volontà del gruppo di artisti di proporre un’idea di teatro lontana dalle logiche di “mercato” e rivolta, al contrario, a suggerire possibili alternative all’oblio di senso e di profondità cui sembra aspirare il nostro tempo.

Il TAM lo fa con una vena polemica: “Una città che, in questi ultimi anni, sembra aver perduto l’anima e l’orizzonte. Date queste premesse, non ci meravigliano l’indifferenza ostile del palazzo e le battutine di qualcuno sulla “pesantezza” dei nostri spettacoli. Ci lasciamo meravigliare da altro” fa sapere aggiungendo di non aver richiesto l’inserimento dello spettacolo nel cartellone estivo del Comune di Marsala.

I ragazzi del TAM, andranno così in scena il 25 e il 26 luglio con “I giganti della montagna”, alle ore 21.30, tratto dall’omonimo testo di Luigi Pirandello e lo faranno al Baglio Palma, sito tra Terranove Bambina e Villapetrosa. A calcare il palco naturale saranno: Giovanni Basile, Adele Cucchiara, Daniele Gerardi, Margot Pulizzi, Davide Pastore, Silvia Lamia, Elena Lamberta, Iole Passalacqua, Giulia Arini, Donatella Frazzitta, Giulia Manzo, Chiara Caimi. Adattamento e regia di Massimo Pastore.

Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al 342.0719576.