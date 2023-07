Ancora incendi nei litorali trapanesi, è bollino rosso

Ieri un altro incendio si è consumato vicino a un litorale, questa volta quello petrosileno. Precedentemente, due erano stati i fuochi esplosi al Porticciolo turistico di Marsala e nei pressi dei lidi Sud.

L’emergenza caldo in Sicilia non si arresta. È quanto emerge dall’avviso della Protezione civile della Regione per il rischio incendi per la giornata di oggi, lunedì 24 luglio.

Dichiarata la pericolosità alta – e quindi allerta rossa – per il rischio di incendi nelle province di Palermo, Trapani ed Enna. Pericolosità media – allerta arancione – ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. I sindaci vengono invitati ad attivare le procedure previste dal piano d’emergenza comunale.

Il bollino rosso impone uno stato di attenzione. Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce.

Il bollino arancione impone uno stato di preallerta. Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono molto simili, tali da generare un incendio con intensità del fuoco (non c’è più l’avverbio molto) elevata e propagazione veloce (non c’è più l’avverbio estremamente).