Grillo: “arrivo al vitalizio di parlamentare, rinuncio alla indennità di sindaco di Marsala”

La Giunta Municipale di Marsala ha preso atto della volontà del sindaco Massimo Grillo di rinunciare all’indennità di carica allo stesso spettante per l’esercizio della funzione, fino al termine del mandato.

“Avendo compiuto 60 anni ed essendo stato parlamentare per diverse legislature – afferma il sindaco Grillo – a breve inizierò a percepire il vitalizio. Pertanto, ho inviato una nota al Segretario Comunale per comunicare la mia rinuncia all’indennità che mi spetta da sindaco. Con la mia rinuncia evito di cumulare piu emolumenti. Dal mese di agosto, quindi , non percepirò l’indennità che mi spetterebbe da sindaco. Ho già chiesto che le somme che si libereranno in bilancio per via della mia rinuncia all’indennità possano essere destinate a servizi finalizzati a sostenere politiche per la sicurezza nella nostra città”