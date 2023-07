Al Comune di Erice ricevuta Valeria Favorito, testimonial della donazione di organi, sangue e midollo

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha ricevuto la visita di Valeria Favorito, cittadina ericina impegnata nel campo della sensibilizzazione alla donazione degli organi, del sangue e, soprattutto, del midollo osseo, e della raccolta fondi per il sostegno alla ricerca scientifica. Proprio in queste settimane, con la collaborazione del fotografo Enrico Pollari, sono in corso le riprese finalizzate alla realizzazione di un docufilm sulla sua vita dal titolo “Valeria, un dono del cielo” che l’Amministrazione comunale ha voluto patrocinare.

Nel corso dell’incontro che si è tenuto al Palazzo Municipale, Valeria Favorito, che nel 2000 ricevette un trapianto di midollo osseo donato dal conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, ha ricevuto una pergamena ed un piatto in ceramica per il suo impegno sociale.

«Crediamo che la storia di Valeria meriti di essere raccontata perché si tratta di una vera e propria missione di vita – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Un doloroso percorso partito dal dramma di una grave malattia, durante il quale ha ricevuto il sostegno di un uomo generoso qual è stato Fabrizio Frizzi, con cui ha instaurato un intenso legame, e proseguito con una precisa direttrice di sensibilizzazione alla donazione degli organi, del sangue e del midollo osseo. Un’attività importante e concreta portata avanti anche nelle scuole, invitando i giovani e gli studenti a riflettere su quanto sia importante il dono della vita. Con la consegna di questa targa noi abbiamo voluto dirle grazie a nome di tutta la comunità ericina, affinché continui a lottare con coraggio affinché l’importanza della donazione di organi, sangue e midollo osseo permei sempre più tra tutti noi».

«Erice crede molto in tutto questo e lo testimonia il fatto che è stato tra i primi Comuni ad adottare un regolamento sulla donazione degli organi – commenta l’assessora Rossella Cosentino -. Valeria Favorito, che è ericina come noi, è un esempio di come nella vita sia fondamentale saper reagire ai momenti più dolorosi dando il proprio contributo per migliorare quella degli altri. A nome della comunità ericina, la ringraziamo per il coraggio e la determinazione, così come ringraziamo Enrico Pollari che, attraverso il suo lavoro, sta aiutando Valeria a realizzare un docufilm che consentirà di diffondere sempre più tutto questo nel nostro Paese».