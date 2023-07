Processo Mare Monstrum, l’accusa chiede 9 anni per Fazio

Dura richiesta dell’accusa al processo che vede tra gli imputati l’ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio. I pubblici ministeri Franco Belvisi e Brunella Sardoni hanno chiesto una condanna a nove anni di reclusione per l’ex deputato regionale, accusato di corruzione, traffico di influenze e violazione del segreto d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta “Mare Monstrum”.

A settembre, toccherà al collegio difensivo replicare, davanti al giudice Enzo Agate.

L’indagine, come si ricorderà, portò alla luce un giro di mazzette alla Regione siciliana in cambio di favori sui contributi pubblici per i collegamenti con le isole minori e coinvolse anche la famiglia degli armatori Morace. Concluse le indagini, nel 2017 Ettore Morace fu arrestato e Fazio (che in quella fase si era ricandidato alle elezioni amministrative da deputato regionale in carica) fu posto agli arresti domiciliari.

Stralciata la posizione di Vittorio, Ettore ha invece patteggiato rendendo verbali di ammissione. Fazio risponde anche di corruzione a proposito di una vicenda del tutto estranea alla tangentopoli sul mare e che riguarda invece i suoi rapporti con la ditta Stefania Mode e anche in questo caso l’ex ad Leonardo Carpinteri ha ammesso la corruzione, patteggiando la pena.