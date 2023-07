Magiche intonazioni archetipe, evento musicale al Museo Lilibeo

Domenica 23 luglio, alle ore 19, nel “Giardino storico” del Museo Lilibeo di Marsala, avrà luogo la performance musicale “Magiche intonazioni archetipe”, eseguita dal trio Filippo Calascibetta (violoncello), Piero Pellegrino (handpan), Marco Pizzo (sassofono). Il programma prevede l‟esecuzione di brani originali di Filippo Calascibetta e Piero Pellegrino e di musiche rivisitate da un repertorio di autori contemporanei, quali Aron Weiss e Anton Strilets.

“L’evento, realizzato in collaborazione con l‟Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala nell’ambito delle iniziative di valorizzazione programmate dal Parco di Lilibeo per la stagione estiva – afferma la direttrice Anna Occhipinti – costituisce una piacevole occasione per far apprezzare in modo meno formale il Museo e i suoi spazi esterni ad un pubblico vasto ed eterogeneo, oltre che ai membri dell’Associazione che sono ormai l‟utenza privilegiata e affezionata delle nostre attività”.

A conclusione del concerto, verrà offerta al pubblico una degustazione di mulsum, il vino speziato che allietava la tavola dei Lilibetani, come evidenzia anche la piccola mostra dedicata al tema, fruibile nella Sala “Maria Luisa Famà” durante l‟evento. L‟ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.