L’FC Marsala organizza uno Stage Pro Tesseramenti per giovani

La società Football Club Marsala, in vista dell’approssimarsi della stagione sportiva ed in ottemperanza alla precisa volontà già espressa dalla propria dirigenza di dare ampio spazio al settore giovanile di cui ne riconosce la particolare importanza, organizza per martedì 1 agosto alle ore 15, presso il Campo “Gaspare Umile” di Via Istria, con la super visione di Mister Totò Brucculeri e del direttore dell’Area Tecnica Antonio Schio, uno “Stage Pro Tesseramenti” per le categorie Allievi e Juniores compresi negli anni di nascita 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Si potrà partecipare soltanto tramite iscrizione allo Stage (chiamare 333.2412288 o 349.7800283). I partecipanti dovranno raggiungere il Campo “Gaspare Umile” con un abbigliamento da allenamento.