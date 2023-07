Favignana, lettini in spiaggia senza autorizzazione: denunciato il titolare di un attività di noleggio

Il titolare di un’attività di noleggio di attrezzature balneari di Favignana è stato deferito all’Autorità giudiziaria per occupazione abusiva di demanio marittimo. È questo il risultato di un’attività di controllo congiunta effettuata da Guardia Costiera e Polizia Locale. Fin dalle prime luci dell’alba militari e agenti hanno battuto il litorale al fine di verificare il rispetto delle norme. Durante uno dei controlli, in località Bue Marino, è stata rilevata la presenza in area demaniale di trenta lettini. Dagli accertamenti è emerso che il titolare dell’attività di noleggio di attrezzature balneari era sprovvisto della necessaria autorizzazione. È quindi scattata la denuncia. I lettini sono stati posti sotto sequestro e l’area occupata è stata restituita alla pubblica fruibilità. Nel corso dell’attività di controllo congiunta sono state elevate anche due sanzioni amministrative per sosta con veicoli in area demaniale marittima per un importo totale di 400 euro.