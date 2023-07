Caos in aeroporto Palermo, centinaia di bagagli stipati in aria arrivi

PALERMO (ITALPRESS) – Caos bagagli all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. L’onda lunga dell’incendio allo scalo di Catania sta provocando disagi anche a Punta Raisi. Centinaia di valigie e trolley sono stipati nell’area arrivi in cerca di un proprietario. I passeggeri girovagano all’interno dell’area portuale lamentandosi anche dell’aria condizionata insufficiente. Fuori il caldo è infernale.

Dalla Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, fanno sapere che “con i ritardi che ci sono stati dei voli, dovuti alla programmazione che è stata stravolta per la vicenda di Catania, si accumulano i bagagli. Adesso la società Gh Palermo, che si occupa dei servizi a terra, sta organizzando anche squadre notturne per evadere le pratiche. Valigie e trolley saranno riconsegnati nei tempi”.

foto Italpress

(ITALPRESS).