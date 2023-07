Nuovo bando “Parco Agrisolare”, con E4dv scopri i vantaggi

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Il Ministero dell’Agricoltura ha reso noto che è in fase di scrittura una nuova bozza del bando per l’assegnazione di contributi nell’ambito dell’investimento PNRR “Parco Agrisolare”. Il decreto per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale, modifica le spese ammissibili e le percentuali di agevolazione. L’incentivo, erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, può arrivare fino all’80% delle spese.

Per questo l'azienda marsalese E4dv, leader nel settore dell'energia sostenibile e rinnovabile, ricorda alle imprese che usufruire delle agevolazioni previste dal bando, potrebbe essere un'ottima opportunità in termini economici ed ecosostenibili.

