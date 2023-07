Strage via D’Amelio, il Procuratore di Marsala: “Ricostruire la legalità”. VIDEO

Questa mattina, nel giorno della ricorrenza del 31° Anniversario della Strage di via D’Amelio avvenuta il 19 luglio 1992 – in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la scorta formata da Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina – si è svolto un incontro al Tribunale di Marsala.

Presso l’Aula Borsellino’ un momento di raccoglimento in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio e, a seguire, la scopertura della targa in onore dell’ex Procuratore di Marsala. Qui diversi gli interventi, tra cui quelli del magistrato Marcello Saladino, del Procuratore Fernando Asaro, della vice sindaca Valentina Piraino e del deputato regionale Mimmo Turano.