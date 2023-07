Riconoscimenti ai giovani dell’Interact Club di Marsala

Lo scorso fine settimana si è tenuta a Trabia l’Assemblea di tutti i 35 Interact Club del Distretto 2110 Sicilia e Malta. L’Interact Club Marsala è stato insignito dall’IRD Carlo Di Bella di tre attestati di merito. Il primo è stato conferito per “La continua e costanza perseveranza nel mantenere saldi i rapporti con gli organi distrettuali competenti e per il rispetto delle norme statutarie”. Il secondo con la seguente motivazione: “La fattiva presenza sul proprio territorio con autentiche attività di servizio e per questo lo annoveriamo tra i club più attivi sul panorama distrettuale”.

Il terzo per “Il tangibile impegno nell’aumentare il numero effettivo dei soci attivi per garantire una crescita sostanziale al Club Interact durante l’anno sociale 2022/2023”. Il Club ha pure ricevuto il premio “Raffaele De Courten” in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile apporto nel promuovere i valori dell’Interact nella nostra società. Premiato anche il delegato Interact Marsala Giuseppe Agoglitta, per l’apprezzato mpegno di servizio nell’espletamento del ruolo ed in segno di profonda stima ed amicizia.