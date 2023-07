Da Fest’Estate al Sicily Food, eventi a Marsala

Nuovi appuntamenti estivi a Marsala. Nell’Anniversario della Strage di via D’Amelio si terranno anche oggi delle iniziative, come l’inaugurazione del murales Memorial al Centro sociale Sappusi con l’Associazione Libera; domani, 20 luglio, Fest’Estate a Santo Padre delle Perriere con l’avvio del triduo in onore di San Francesco di Paola, con diverse inizative che si chiuderanno domenica.

Venerdì 21, al via anche la rassegna “a Scurata”, nel Teatro a Mare Pellegrino 1880 della Salina Genna: il primo spettacolo è “Musica Nuda 20 Anni in Tour” alle ore 19.30 con replica alle 21.30. Stessa serata alle Cantine Fina, ore 21.30, il concerto di Vinicio Capossela. Sabato 22 e domenica 23 luglio, nell’Atrio del Palazzo comunale, gli appuntamenti con il Marsallah Micromi Festival: in scena Daniele Parisi, Lidia Miceli, Giulia Trippette e Carlo Amleto. Proseguono anche le conversazioni letterarie della rassegna Otiosa Estate, prossimo incontro sabato 22 al Carmine con Silvio Perrella.

Prosegue pure il Marsala KiteFest; giovedì 20 si apre il Sicily Food Festival, stand sul Lungomare del Monumento ai Mille con tanti appuntamenti gastronomici, a cominciare dal Tuna Tour che coinvolgerà 8 ristoranti della città.