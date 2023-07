Temperature elevate e blackout a Bresciana, problemi con l’acqua a Trapani

Dalla giornata di ieri, si registrano a causa delle elevatissime temperature, una serie Blackout per sovraccarico termico agli impianti di Bresciana, comportando un crollo dei volumi idrici in arrivo ai serbatoi di accumulo, con gravi disfunzioni nella distribuzione idrica tanto su Trapani Vecchia (centro storico) nella giornata di ieri, quanto su Trapani Nuova nella giornata di oggi.





In buona sostanza gli impianti interessati sono muniti di blocco termico che agisce in presenza di temperature così elevate che potrebbero comportare la “fusione” dei conduttori di energia che a sua volta alimentano le pompe di rilancio.

Il previsto abbassamento delle temperature nelle prossime ore e gli interventi delle imprese incaricate dovrebbero ristabilire la normalità distributiva entro 24h.

Al contempo, in detta fase d’inerzia, le imprese incaricate dal Comune hanno provveduto ad effettuare alcune riparazioni alle perdite ed alle valvole di rilancio in modo tale da poter sviluppare la massima potenza di produzione utile di acqua potabile. Il sindaco Tranchida e l’ingegnere Amenta stanno monitorando l’andamento dei lavori al fine di adottare le determinazioni conseguenti anche in termini di possibili turnazioni.