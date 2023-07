Dopo 36 anni si ritrova la 3 C della “Stefano Pellegrino” di Marsala

Lo scorso 17 luglio presso il ristorante Lido Pakeka, si è riunita dopo 36 anni la classe III C, anno scolastico 1986/87, della scuola media “Stefano Pellegrino” di Paolini, a Marsala. Ricordando le tante storie tra i banchi di scuola, le amicizie di allora, quelli che si sono ritrovati dopo tanti anni, gli ex “ragazzi della 3 C”, per citare la serie televisiva cult anni ’80, hanno condiviso la serata con le docenti di allora, Carla Lipari di educazione fisica e Marilena Carbone di italiano.

Erano presenti gli alunni Giacoma Alagna, Rossella Bonomo, Eleonora Agate, Marilena Barraco, Giovanni Volpe, Rosanna Vinci, Lea Angileri, Rosaria Pace, Luca Casano, Isabella Putaggio, Isabella Inganni, Enzo Tortorici, Maria Rita Maggio, Salvatore Palmeri, Giuseppe D’Antoni, Francesco Angileri, Franca Buffa ed Anna Maria Saladino.