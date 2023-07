Incendio aeroporto Catania, nuovi voli dirottati a Trapani

L’incendio sprigionatosi in una zona limitata dell’aeroporto Fontanasalsa di Catania ha reso inutilizzabile lo scalo per l’attività aeronautica di arrivi e partenze di voli regolari e non. Questo almeno fino a domani, 19 luglio. Pian piano lo scalo sta tornando operativo ma in via ridotta.

Dopo quelli di ieri, ecco la lista dei voli operati ma atterrati in altri scali:

FR1019 Torino att Palermo

3O485 Casablanca att Palermo

6H335 Tel Aviv att Palermo

FR6278 Budapest att Trapani

D83744 Copenaghen att Palermo

FR6175 Bergamo att Trapani

AZ1731 Roma att Comiso

AZ1713 Milano Lin att Comiso

FR5063 Milano Mxp att Trapani