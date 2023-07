Incagliata una barca a vela davanti Capo Feto, interviene la Guardia Costiera

Brutta avventura, fortunatamente conclusa con un lieto fine, per un uomo che si trovava su una barca a vela davanti alla costa mazarese. La vicenda è avvenuta ieri in serata, al largo di Capo Feto: la Guardia Costiera ha prestato soccorso ad un uomo di nazionalità italiana dopo che l’imbarcazione a vela, a causa di un malfunzionamento della strumentazione presente a bordo dell’unità, era rimasta incagliata, a circa 500 metri dalla costa, nelle acque antistanti Capo Feto, nel Comune di Mazara del Vallo.

Ricevuta la richiesta di soccorso da parte del diportista, la Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha coordinato le operazioni con l’impiego della motovedetta SAR CP 850 e il gommone GC B101.

Grazie alle favorevoli condizioni del mare, l’unità Search and Rescue è giunta in zona in brevissimo tempo ed i militari hanno potuto constatare il buono stato di salute dell’occupante. Subito dopo, il personale SAR ha prestato la dovuta assistenza al malcapitato, disincagliando in sicurezza l’unità e scortando la stessa verso il porto di Mazara del Vallo per constatare eventuali danni riportati alla chiglia.

Con l’occasione la Capitaneria di Porto di Mazara ricorda che eventuali emergenze potranno essere prontamente comunicate, 24 ore su 24, via radio (VHF/FM) sul Canale 16, nonché presso le seguenti utenze telefoniche: 1530 (Numero Verde), 112 (Numero di Emergenza Unico), 0923-946388 (numero della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo).