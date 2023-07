Ancora a fuoco Monte Bonifato, danni alla vegetazione

Da ieri un altro incendio ha interessato il lato sud ovest del Monte Bonifato, per fortuna non ci sono danni a cose e persone, mentre non sono ancora quantificabili i danni alla montagna.

Il sndaco Domenico Surdi ha dichiarato: “Sono ancora in corso i lanci di tre canadair per domare le fiamme dell’incendio che, da ieri, ha colpito la nostra bellissima montagna; per tutto il pomeriggio di ieri, la notte e, nella giornata di oggi le fiamme continuano a riguardare una zona del Monte Bonifato lambendo le case, ma grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, della Forestale, della Protezione civile Comunale, della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato si è riusciti a scongiurare il peggio”.

Continua il sindaco: “Abbiamo attivato prontamente il COC, il centro operativo comunale, per il rischio incendio d’interfaccia urbano-foresta, il livello di allerta resta alto anche in considerazione delle temperature elevatissime che stanno rendendo le operazioni di spegnimento più difficoltose; allo stato attuale non si registra pericolo per le abitazioni, resteremo al lavoro, con tutti gli organi competenti, per presidiare la situazione; infine, un ringraziamento a tutti coloro i quali, da ieri, hanno lavorato e lavorano incessantemente per salvaguardare l’incolumità pubblica”.