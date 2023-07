Caldo torrido in Sicilia: altre due giornate da bollino rosso

La morsa del caldo torrido di questi giorni non molla la Sicilia. L’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale prevede altre due giornate di allerta, con temperature fisse a 40°C, nell’entroterra e nelle grandi città (Palermo, Catania, Messina), dove si registra il livello massimo di rischio per le ondate di calore. Di conseguenza, l’invito della Protezione Civile ai sindaci è di sensibilizzare le proprie comunità a tener conto della situazione meteorologica estrema che si è delineata in questi giorni, con particolare riguardo ai soggetti a rischio, che dovrebbero evitare l’esposizione ai raggi solari nelle ore più calde della giornata. Per quanto riguarda gli incendi, si conferma – invece – l’allerta arancione in tutte e nove le province siciliane.