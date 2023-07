Trans può cambiare nome senza operarsi, caso unico a Trapani

Dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo. Dopo vent’anni di battaglie il tribunale di Trapani le ha infatti riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all’anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ormonale.

In pratica si tratta di un caso unico nel nostro Paese dove, è il caso di dirlo, bravo è stato il legale di Emanuela a scovarlo. Ciò grazie infatti, a un principio estrapolato da una sentenza della Corte di Cassazione – nel nostro Paese viene considerato un precedente giudiziale – che ha consentito a un’altra transgender di legittimarsi come donna prima dell’operazione (comunque pianificata).

Emanuela così, a 53 anni e dopo tante battaglie, rinasce per come desidera. Il tribunale ha stabilito, in sostanza, che l’organo sessuale maschile non è di impedimento alla percezione di sé come donne.