A Mazara con Médèa al via il Festival della Luce ‘Felux’

Torna il Festival della Luce, FELUX, nella sua quarta edizione, sotto la direzione artistica di Giacomo Bonagiuso, quest’anno ospite nella meravigliosa Città di Mazara del Vallo. Questa edizione ha per tema la contaminazione. I generi artistici che si plasmano e si trasformano per rileggere la contemporaneità. Una sperimentazione che elegge come suo luogo la provincia e luoghi d’incanto.

La prima serata sarà dedicata al teatro nella sua ibridazione con la musica. Nasce così “MÉDÈA. ARCANA OPERA IN CANTO”, una riscrittura moderna del mito di Euripide, scritta e diretta da Bonagiuso, ambientata nel Risorgimento siciliano, che fu spesso una rivoluzione a metà, o, come qualcuno ha scritto, una sostituzione di padroni. Sullo sfondo di questa controversa rivoluzione risorgimentale, la storia di Medea, giovane siciliana, abitata dalla mania potente del canto, e di Giasone, ufficiale piemontese al seguito di Garibaldi, interessato alla carriera e al potere, si snoda secondo la classica trama euripidea.

La filologia strutturale dell’opera restituisce il mito ad un impianto quasi completamente cantato, come la tragedia in origine era, in cui spiccano le voci di Roberta Scacciaferro, artista già nota ai palcoscenici siciliani ed italiani, Riccardo Sciacca, musicista siciliano, che firma anche la direzione musicale, e le giovani e talentuose Gloria Stallone, Erika Cusumano e Federica Nuccio.

Le partiture musicali saranno eseguite dai musicisti lilibetani Gabriele Genna e Vincenzo Di Vita. Special guest nella installazione video realizzata dal filmmaker Benito Frazzetta, è la giovanissima promessa del cinema siciliano Matilde Sofia Fazio. Costumi decorati da Enza Genna e service luci e audio di Primafila.

Medea, prima serata di Felux, si svolgerà nel Chiostro del Convento dei Gesuiti in Piazza Plebiscito a Mazara, il 23 luglio, ore 21, con il patrocinio del Comune di Mazara, nell’ambito della manifestazioni di Mazara Valley.

L’,ingresso sarà libero ma limitato al parterre dei posti a sedere disponibili nel rispetto dei piani di s&s.

La seconda tappa del festival sarà il 21 agosto con una serata inedita che mescola poesia e cinema. “WW” questo il tema del film d’arte che proporrà inedite visioni sulla poesia di Walt Whitman. I contenuti saranno lanciati in seguito.

Così come in seguito sarà svelata la terza serata, a settembre, che chiuderà la quarta edizione di Felux.