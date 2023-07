Marsala Kite Fest, gli albergatori marsalesi all’attacco del Pd di Marsala

L’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica Sicilia in rappresentanza di 89 associati, 172 unità e 527 posti letto, ringrazia il Marsala Kite Fest per tutto quello che sta facendo e che ha fatto nelle due edizioni passate per la promozione turistica, il sociale e l’inclusione.

Il Presidente Fabio Alba dichiara: “Siamo più che favorevoli ad utilizzare parte dell’imposta di soggiorno per contribuire alla realizzazione di questo tipo di eventi che animano il territorio, intrattengono residenti e turisti presenti in città e ne richiamano di nuovi. Ringraziamo il Comune di Marsala per aver concesso un contributo di 15.000€ al Marsala Kite Fest. Senza dimenticare i contributi dell’ARS e della Regione Sicilia. I nostri associati marsalesi hanno registrato il sold out nel periodo in cui si svolgerà l’evento dal 14 al 23 luglio. Ci risultano prenotazioni da parte degli addetti ai lavori, artisti, service, atleti e turisti“.

Il centro di Marsala registra un dato molto negativo rispetto alle altre città del trapanese con una media di 2,4 notti di permanenza turistica. Gli eventi fatti in città aiutano a migliorare questo dato. Il versante nord, grazie alle attività regolari di kitesurf e di ospitalità, registra invece un dato incoraggiante con una media di 7 notti ed una permanenza che va dal mese di marzo al mese di novembre. A.S.E. Sicilia è contro qualsiasi forma di abusivismo e promuove il rispetto delle regole e delle buone pratiche di settore.

Continuano: “Le polemiche sollevate dalla segreteria provinciale del Pd di Trapani e dal circolo Marsala-Petrosino di Legambiente sembrano quasi voler sfruttare un evento di rilevanza internazionale per accendere i fari su se stessi ma non si rendono conto che fanno solo un danno alla città, alle attività economiche, ai volontari e ai ragazzi speciali che partecipano all’evento. Le questioni politiche e le ideologie vanno discusse nelle opportune sedi, sbagliatissimo attaccare il Marsala Kite Fest con questioni che niente hanno a che vedere con l’evento stesso“.

Secondo Alba ci risulta che il Marsala Kite Fest ha investito parte del budget in favore dell’aeroporto Vincenzo Florio e della città di Marsala attivando una campagna social presso tutte le città internazionali collegate da Ryanair, raggiungendo ben oltre 100.000 utenti (certificati da Meta). “Abbiamo assistito ad una massiccia campagna di promozione regionale e locale attraverso pubblicità in radio, social e quotidiani con pagine intere che hanno pubblicizzato non solo il Marsala Kite Fest ma le attrazioni e le attrattive di questo territorio. Ci risulta in fine che il budget è stato utilizzato per organizzare eventi al Monumento ai Mille, in centro storico e presso la contrada Birgi Vecchi con tutte le autorizzazioni del caso”.