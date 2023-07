Marsala: investe la ex e scappa, lei lo aveva più volte denunciato

Molto spesso, nonostante le sempre più stringenti leggi che tutelano le violenze domestiche, come le norme contenute nel Codice Rosso, una donna non sempre viene protetta adeguatamente. Questo è il caso di una giovane mamma di Marsala che aveva più volte denunciato il suo ex compagno, stanca delle ripetute violenze domestiche.

Per ripicca però, lui, l’ha incrociata con la macchina all’incrocio tra le vie Salemi e Istria, a bordo del monopattino e l’ha investita. E’ accaduto intorno alle 23.30.

Lui ha 28 anni, è disoccupato; lei ne ha 22 ed ha due figli affidati ai genitori di lei. Per l’urto ha riportato la frattura della gamba ed è ricoverata all’ospedale “Paolo Borsellino” perchè necessità di intervento chirurgico.

Il giovane una volta investita la ex è scappato. A chiamare l’ambulanza del 118, alcuni passanti.