Cinema e ‘food’, inizia il Marettimo Italian Film Fest

Tutto pronto per l’anteprima del Marettimo Italian Film Fest che tra cinema e food si terrà domani, lunedì 17 luglio. Un evento nell’evento per presentare anche tutto il programma della quarta edizione del Festival, che si terrà sull’isola dal 19 al 21 luglio prossimi.

A condurre l’iniziativa che si terrà, dalle ore 18, sul palco allestito nel porto di Marettimo, sarà Vanessa Gallipoli. Si partirà dalla presentazione della nuova Guida di Repubblica dedicata alla Sicilia, in edicola dal 27, raccontata attraverso le sue isole e arcipelaghi, tra itinerari, interviste e racconti di autori come Antonio Calabrò, Sebastiano Messina, Mario Genco, Stefania Auci, Nadia Terranova, Marcello Sorgi e tanti altri.

Dalle Eolie alle Egadi, da Pantelleria alle Pelagie, passando per Ustica, le isole dello Stagnone e le riserve marine più affascinanti, in oltre 260 pagine la nuova Guida di Repubblica racconta quel microcosmo dietro le cosiddette “isole minori”. Tra racconti inediti di autori come Stefania Auci, Nadia Terranova, Marcello Sorgi, Giorgio Vasta, interviste e itinerari per scoprire gli angoli più segreti di ogni isola. Il tutto corredato da 180 indirizzi per mangiare, dormire e comprare e una sezione dedicata ai produttori vinicoli delle isole.

“Con questa Guida dedicata alle Isole della Sicilia ha spiegato in videomessaggio il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa – vogliamo fare un passo avanti, entrando sempre di più nelle intimità di un mondo che alimenta i sogni, le energie, le aspettative di chi vuole ancora fare un tuffo nelle bellezze dei nostri mari e riappropriarsi o scoprire volti, storie, atmosfere ma anche gusti e colori che solo qui si possono trovare e immortalare”.

Il pomeriggio proseguirà con il talk “Passione per il vino da generazioni” con le Cantine Fina, rappresentate da Bruno, Marco e Federica Fina. A chiudere questo connubio tra la settima arte e il mondo del food&travel sarà lo chef Lorenzo Cantoni, Ambasciatore del gusto e Miglior chef dell’olio per Airo, l’Associazione internazionale ristoranti dell’olio, per il suo food concept legato all’olio come ingrediente e non come condimento, portato avanti nel ristorante il Frantoio di Assisi di Elena Angeletti.

Cantoni con uno show cooking preparerà una ricetta su misura per l’evento: “Gambero rosso di Sicilia marinato, anguria fermentata e pomodoro rosso – spiega lo chef Cantoni – il tutto legato da farina di mandorle e olio extravergine biancolilla, un tocco di sicilianità dedicato a questa meravigliosa isola”. Un finger food che il pubblico potrà degustare con i vini delle Cantine Fina.

All’anteprima, prenderanno parte Cettina Spataro e Gabriella Carlucci per SolemarEventi, rispettivamente presidente e supervisor artistico del Marettimo Film Festival, Toto Vento, Beatrice Just e Giorgio Rusconi, del cda di Solemar. Presenti anche Marco Cattaneo, direttore National Geographic, Lorenzo Bertelli, capo di Csr Gruppo Prada, Francesca Santoro, Unesco official Senior Program Officier, Giovanni Chimienti, biologo marino, che martedì 18 luglio, alle 22, presenteranno anche il documentario Il bianco nel blu, un progetto di ricerca sul corallo nero delle isole Egadi.

Il Festival ospiterà volti noti del cinema e non, da Edoardo Leo a Maria Grazia Cucinotta, da Donatella Finocchiaro a Pino Ammendola, da Alessio Vassallo e Bianca Nappi, fino all’esibizione di Colapesce e Dimartino. È realizzato con il supporto del Ministero beni culturali, della Regione Siciliana, Comune di Favignana, Unipol Gruppo (main sponsor), National Geographic, Gruppo Rio Mare – Bolton Group, UnipolSai Assicurazioni, UniSalute e BPER Banca, cantine Fina, Poste Italiane, Società di basket Trapani Shark, Mondini Bonora Ginevra, Gal Elimos, Siremar Caronte & Tourist e Liberty lines e altri sponsor tecnici e non che hanno contribuito alla realizzazione dei vari eventi collaterali (www.marettimoitalianfilmfest.com).