Incendio a Marsala, l’area già oggetto di sequestro. VIDEO

Un vasto incendio si è sviluppato ieri tra via Vita e via N. Colajanni, a Marsala, come vi abbiamo raccontato ieri. I Vigili del Fuoco, inclusi quelli provenienti da Trapani, sono riusciti – non senza difficoltà – a domare le fiamme.

GUARDA IL VIDEO:

“Abbiamo attivato immediatamente la Protezione civile comunale, mettendo a disposizione autobotti e quant’altro potesse essere necessario – afferma il sindaco Massimo Grillo – dopo l’allerta lanciato da Centro Operativo della Polizia Municipale. L’area interessata, infestata da sterpaglie, era stata già oggetto di sequestro e accertamento dei responsabili da parte della Polizia Municipale. Comunque, la situazione – già dal primissimo pomeriggio – è in sicurezza, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco”.

Nella tarda mattinata di domenica anche un altro incendio ha interessato contrada San Silvestro, con ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco e fornitura di acqua da parte del Comune di Marsala. Intanto, un preallerta “rischio medio incendi“ per domani – lunedì 17 – è stato lanciato dalla Protezione Civile Regionale. L’Avviso riguarda anche la provincia di Trapani.