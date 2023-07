Tennis Tavolo: la ‘Germaine Lecocq’ di Marsala ripescata in B1

Terminato da poco il Campionato Nazionale di B2 di Tennis Tavolo, la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala”, pur appaiando il Siracusa in testa alla classifica, si è dovuta accontentare della seconda posizione, che per regolamento non ha concesso al massimo sodalizio pongistico lilybetano l’accesso alla serie B1.

La società della Presidente Sandra Sorrentino ha comunque, in sede di iscrizione al Campionato di B2, contestualmente presentato domanda di ripescaggio, forte di una solidità societaria e di una imminente rinnovata veste logistica, che la pone tra le migliori realtà nel panorama sportivo della provincia di Trapani. E non è tardata la risposta del Settore Agonistico della Federazione Italiana Tennis Tavolo, che su indicazione della Commissione Nazionale Gare, ha deciso di ripescare la Germaine Lecocq in serie B1.

Un Campionato da giocare in giro per il Sud Italia e che promette, già da adesso, grandi cose, visti gli “acquisti” della neopromossa TT Vi.Ga.Ro. Siracusa e del TT Ausonia Enna che è riuscita a mantenere la B1 per un solo punto. A farla da padrone, in questo girone insulare, sono le formazioni campane, che militano in B1 da tante stagioni e che annoverano tra i loro ranghi pongisti anche di serie A.

La società si è gettata immediatamente sul mercato, e pur confermando i giocatori della stagione precedente, Alessandro Amato, Alessandro Guttuso ed il capitano Pasquale Titone, è alla ricerca di un atleta di alto profilo che possa innalzare il buon livello già posseduto dal Team. Nei prossimi giorni ne verrà comunicato il nome ed il curriculum. Il Campionato di B1 prelude anche ad una nuova veste logistica societaria, una divisione di compiti ben delineata per meglio affrontare le diverse insidie organizzative che la massima serie cadetta nazionale detiene tra le sue pieghe.

A margine degli incontri succedutisi a tal fine, e seguendo il principio del “Ogni cosa al suo posto, Un posto per ogni cosa”, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala, a breve, presenterà l’intero Organigramma societario contenente le novità logistiche ed organizzative.