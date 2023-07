Carmelo Sardo apre la rassegna Loft Cultura al Parco Lilibeo

Sarà Carmelo Sardo ad aprire, lunedì 17 luglio, alle ore 19, la terza edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ in collaborazione con la Libreria Galli Ubik Erice e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – e del Parco Archeologico Lilibeo Marsala.

L’appuntamento si svolgerà al Parco Archeologico, presso il Giardino storico del Museo Lilibeo.

Carmelo Sardo – che converserà con la giornalista Jana Cardinale – presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo “Dove non batte il sole” – Bibliotheka Edizioni.

A Rammusa la mafia non spara più da anni: eppure due balordi tentano una rapina e uccidono il gioielliere e la moglie. I sospetti cadono sul figlio della coppia, Stefano, 27 anni, studi in Giurisprudenza trascinati, una fidanzata: il magistrato lo punta e per il giovane comincia un vero incubo. Confidava nello Stato per avere giustizia per i suoi genitori, invece è costretto a rivolgersi a don Tano, il boss del Paese, uno che non ama che le cose succedano senza saperlo… Stefano e l’uomo d’onore hanno così un unico obiettivo, seppure per vie diverse: trovare la verità. Sullo sfondo, la vita in carcere e la certezza che si potrebbe non uscire più. Un romanzo civile e di impegno sociale che affronta temi di scottante attualità del sistema penale italiano

Carmelo Sardo scrittore e giornalista, è caporedattore cronache del TG5; ha esordito nella narrativa con ‘Vento di tramontana’ (Mondadori, 2010), per poi proseguire con ‘Malerba’ (Mondadori, 2014) – scritto assieme al detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli, con il quale ha vinto il prestigioso premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia – pubblicato in Francia, Germania, Spagna e Giappone. Dal libro è stato tratto il docufilm ‘Ero Malerba’, con la regia di Toni Trupia, ed è stato avviato il progetto per la trasposizione cinematografica. Nel 2016 ha pubblicato con Mondadori, ‘Per una madre’. Segue “Cani senza padrone” (Zolfo editore 2017) la storia vera della Stidda che uccise il giudice Livatino, e nel 2020 “L’arte della salvezza”, storia favolosa di Marck Art (Zolfo editore).