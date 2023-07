Via D’Amelio, Marsala commemora la Strage il 18 e 19 luglio

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo e il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati locale Fabrizio Guercio, hanno diffuso gli eventi organizzati in sinergia nell’ambito delle celebrazioni per il 31° anniversario della strage di via D’Amelio.

Il 18 luglio, alle ore 20.30, avrà luogo presso l’atrio del Comune di Marsala lo spettacolo dei pupi di Angelo Sicilia dedicato al ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo e, a seguire, il concerto musicale della giovane cantautrice Serena Ionta (in arte ‘‘Serepocaiontas’’), che vanta già prestigiose collaborazioni a livello nazionale con personaggi del mondo dello spettacolo del calibro di Rosario Fiorello e Leonardo Pieraccioni.

Il 19 luglio, alle ore 10, è previsto presso l’‘Aula Borsellino del Tribunale di Marsala un momento di raccoglimento in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio e, a seguire, la scopertura della targa in onore del Procuratore Borsellino collocata presso la locale Procura della Repubblica; infine, avrà luogo la deposizione di una corona di fiori presso la piazza del quartiere ‘’Sappusi’’ recentemente dedicata dal Comune alle Vittime delle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio.