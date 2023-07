Undici arresti operati dalla polizia in tutta la provincia

Undici le persone arrestate, negli ultimi giorni, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.



In particolare, in esecuzione di distinti ordini di carcerazione, sono stati rintracciati e condotti in carcere quattro uomini di origine trapanese.

Un cinquantatreenne e un quarantatreenne, in particolare, erano destinatari di condanne rispettivamente pari a tre e sette anni di reclusione, per vari reati, tra cui una rapina commessa in concorso tra loro.

Gli altri due, un sessantatreenne e un quarantasettenne, invece, dovevano scontare rispettivamente pene pari a tre e cinque anni, il primo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, il secondo per diversi reati contro il patrimonio.

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina sono stati tratti in arresto, per violazione dei divieti di reingresso, sette cittadini di origine tunisina, di cui, la maggior parte sbarcati sulle coste dell’isola di Pantelleria.