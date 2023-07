Una donna ruba in un appartamento, intervengono i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, hanno denunciato una donna classe 1971 originaria di Castelvetrano per il reato di tentato furto aggravato.

I militari, a seguito di segnalazione di privato cittadino, avrebbero sorpreso la donna intenta presumibilmente a rovistare all’interno di un appartamento sito nel comune di Castelvetrano, di proprietà di un vicino di casa del segnalante.



Nel corso delle attività di Carabinieri, la donna avrebbe mostrato un forte stato di agitazione che, insospettendo i militari operanti, l’induceva a sottoporla a perquisizione personale.

I sospetti dei Carabinieri si rivelavano fondati in quanto, all’interno della borsa della perquisita sarebbero state ritrovate diverse pietre preziose per un valore di circa 200€ poco prima asportate.

La donna è stata denunciata per tentato furto aggravato mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata all’avente diritto.