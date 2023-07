Superbike, Bautista vince gara 1 a Imola

IMOLA (ITALPRESS) – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha vinto al termine di un’incredibile gara 1 nel Gp d’Italia del Mondiale Superbike. All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il campione del mondo in carica ha conquistato la vittoria numero 17 della stagione 2023, precedendo Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) che ha conquistato, così, il suo 100° podio. Il pilota turco, che partiva in Superpole, ha preceduto sul podio Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). I primi giri hanno infiammato i tifosi italiani, grazie al duello tra Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) e Axel Bassani (Motocorsa Racing). Poi Razgatlioglu e Bautista si sono presi la scena, assieme a Rea, staccandosi dal resto del gruppo. Vittoria e giro veloce (1’47.065) per Bautista, ora a quota 17 successi stagionali come Doug Polen nel 1991 e Jonathan Rea nel 2018 e nel 2019. Un’altra vittoria e lo spagnolo entrerà nella storia con il record 18 vittorie in una sola stagione. Rea ha collezionato il suo 252° podio in carriera, 75 volte condiviso con Razgatlioglu. Ai piedi del podio Locatelli che ha preceduto Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati), Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) e Bassani. A chiudere la top ten Loris Baz (Bonovo Action), Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). In classifica Bautista allunga a 382 punti davanti a Razgatlioglu (284). Domani alle 11.00 è in programma la Superpole Race, alle 14.00 invece scatterà Gara 2.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).