Al Marsallah Micromini Festival il ‘Carlo Amleto Show’, l’intervista

Torna nell’Atrio del Comune di Marsala il “Marsallah – Micromini Festival” con la direzione artistica di Fabrizio Lombardo, la 2ª edizione si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale e si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 luglio con ingresso gratuito.

Per l’occasione abbiamo intervistato uno degli artisti coinvolti che porterà lo spettacolo “Carlo Amleto Show”. Artista nato a Caltanissetta e formatosi alla “Civica scuola d’arte drammatica Paolo Grassi” di Milano, dopo tanto teatro, l’anno scorso Amleto approda in tv conquistando il pubblico con il suo TG0 a Zelig per poi continuare, insieme al gruppo di comici “Contenuti Zero”, di cui fa parte da anni, su Rai 2 con Bar Stella, trasmissione di grandissimo successo. Sempre quest’anno è uscito il suo primo album da musicista.

Carlo, possiamo dire che gli ultimi 12 mesi siano stati importantissimi per te. Abbiamo imparato a conoscerti ed apprezzarti in tutte le tue sfaccettature come l’attore o il musicista, in questo momento del tuo percorso c’è un anima artistica predominante o hai trovato il modo di farle coesistere?

Grazie per la domanda molto azzeccata, queste due anime sono sempre state presenti e hanno sempre coesistito in me fin da quando ero piccolo. Da un lato la musica, dall’altro il teatro, in questi ultimi anni ho cercato sempre di più di far conciliare le due cose in un unico progetto, attraverso per esempio il teatro canzone. Sono quindi in continua ricerca.

Come nasce l’idea di tg0?

L’idea di tg0 nasce dal voler fare un tg che diventi una canzone. Sono stato sempre affascinato dalla “cantilena” dei giornalisti dei telegiornali. Ho trattato quella cantilena come una melodia musicale e ho costruito una base armonica sotto, che gradualmente cresce sempre di più. Così è nata tg0

L’anno scorso al Marsallah si è esibito Beppe Scoditti, insieme fate parte del gruppo comico Contenuti zero, com’è lavorare con un gruppo di attori, musicisti, comici così talentuoso?

Far parte di un gruppo di comici e artisti così talentuosi mi ha permesso e mi permette di crescere artisticamente, di trovare sempre nuove idee, di nutrirmi e lasciarmi ispirare dalle idee degli altri e creare insieme qualcosa di bello. È un modo per confrontarsi costantemente e credo che il confronto sia fondamentale per un’artista.

Dove potremo vederti prossimamente?

Ci sono diversi progetti in ballo e sicuramente non mancherà la possibilità di rivederci a Bar Stella nella prossima edizione

Sicuramente a Marsala ti faranno assaggiare il Cous Cous, anche se non è previsto dalla ricetta originale lo chiederai con o senza piccanto?

Vi ringrazio per la citazione! Non vedo l’ora di assaggiare il cous cous e lo preferisco senza picanto!