Eleonora Lo Curto in veste di autrice in “Rita non parlare” a Gibellina

Si chiama “Rita non parlare” ed è lo spettacolo teatrale scritto dall’ex deputata regionale marsalese Eleonora Lo Curto in veste inedita di autrice, che andrà in scena mercoledì 19 luglio, alle ore 21, presso il Baglio Di Stefano di Gibellina, nell’ambito delle Orestiadi 2023 nella ricorrenza della strage di Via D’Amelio.

Eleonora Lo Curto 2017

Rita non parlare è il grido angosciato di Giovanna Cannova, madre di Rita Atria, che spacca il muro del silenzio, affronta chi la condanna e racconta la verità e il suo mondo. “Non cerca giustificazioni, al contrario punta il dito contro chi tradisce e inganna sua figlia. Il reading che da voce alla donna, permette di penetrare in un mondo nel quale omertà e coraggio si scontrano attraverso i personaggi di una storia che ha lasciato una profonda ferita mei siciliani, testimoni delle stragi di mafia degli anni ’90 – afferma l’autrice -. Ma la vera protagonista è Rita con la forza delle sue parole”. Eleonora Lo Curto aveva già debuttato in teatro con il testo “Io sono Emanuela Loi”, con la regia di Alessio Piazza. In scena con “Rita non parlare” Giuditta Perriera e Eletta Del Castillo; canzoni eseguite dal vivo da Serena Ganci.