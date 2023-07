Danza: Zichittella-Vivona campioni ‘latini’ Junior

Grandi risultati e soddisfazioni per la Danza marsalese. Ai Campioni Italiani 2023 di Rimini, nella disciplina Danze Latine Categoria Junior, ovvero 14-15 anni, in classe B1 è scesa in pista la coppia formata dai giovani Gabriele Zichittella di Marsala e Aurora Vivona di Campobello di Mazara.

La loro tecnica, la loro bravura, l’affiatamento ha pienamente convito la giuria tecnica che li ha premiati come primi classificati della categoria d’appartenenza. Sia Gabriele che Aurora si sono allenati duramente per raggiungere l’obiettivo, grazie ai maestri della scuola di ballo di Castelvetrano Dancing for a Dream, nonchè campioni del mondo di ballo, Mario Cecenati e Sara Messina Denaro.