Al Cinema Golden di Marsala “Ruby Gillman” e l’horror “Insidious”

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. “Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli”, film d’animazione del 2023 diretto da Kirk DeMicco e Faryn Pearl, verrà proiettato alle ore 18.30 e alle ore 20. Il film horror “Insidious – La porta rossa” è il quinto capitolo della saga horror e si svolge 10 anni dopo gli eventi del secondo film.

Verrà esaminato ciò che è accaduto ai Lambert un decennio prima e quali sono state le conseguenze dell’accaduto. Josh (Patrick Wilson) accompagna suo figlio Dalton (Ty Simpkins) al college. Un sogno che però per il giovane si trasforma in una serie di incubi quando inizia a essere perseguitato da alcune visioni. Dalton scopre così che i demoni del suo passato sono tornati a perseguitare non solo lui, ma anche suo padre. Insidious verrà proiettato solo alle ore 21.30.