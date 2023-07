Centro diurno la torretta, incontro tra i giovani ospiti e i carabinieri

L’associazione nasce nel 1994 su iniziativa di un gruppo di volontari sensibili ed interessati alle problematiche delle persone disabili, con lo scopo di migliorare la vita ai loro ospiti ed alle loro famiglie tramite attività socio educative, arricchimento delle capacità comunicative e attività sportiva.

All’interno della struttura sono ospitati circa 25 giovani con deficit cognitivo, sensoriale e neuromotorio e circa sei giovani con handicap in situazione di gravità privi di supporto familiare.

I militari dell’Arma di Mazara del Vallo hanno trascorso un’intera mattinata con questi ragazzi mostrando e descrivendo i mezzi in dotazione ai reparti e coinvolgendoli in simulazioni di controlli stradali, sottoposizione a etilometro e rilevamento di impronte digitali.



Al termine della manifestazione sono stati omaggiati, al Comandante della Compagnia e al Comandante della Stazione di Campobello di Mazara, due mattonelle decorate e realizzate proprio dagli ospiti presso il loro laboratorio di ceramica.