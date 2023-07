Totò Cascio presenta il suo libro “La gloria e la prova” al Circolo Velico di Marsala

Lunedì 17 luglio, a partire dalle ore 19.30, Totò Cascio sarà al Circolo Velico Marsala per presentare il suo libro “La gloria e la prova. Il mio nuovo Cinema Paradiso 2.0”, edito da Baldini + Castoldi.

Conosciuto al grande pubblico come il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore premiato con l’Oscar nel 1990, Salvatore Cascio ha partecipato anche ad altri importanti film, fino alla sua improvvisa scomparsa delle scene a causa di una grave malattia.

A distanza di tanto tempo, Cascio si racconta in un libro in cui condivide la sua esperienza di vita facendone un romanzo di formazione e di rinascita, testimonianza di una presa di coscienza matura e della sua volontà di accettazione di una nuova condizione, che diventano messaggio di speranza per tutti.

Dopo il saluto del presidente del Circolo Velico Marsala, Totò Cascio dialogherà con il giornalista Vincenzo Figlioli.

L’organizzazione dell’evento è a cura di Michaela Di Caprio e Franco Polettini.