Tante comunicazioni nella seduta del consiglio di Marsala, approvate anche due mozioni

Il Consiglio comunale di Marsala che si è tenuto ieri pomeriggio giovedì 13 giugno, si è aperto con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Arnoldo Forlani. Analogo ricordo è stato riservato – su proposta di Pino Ferrantelli, al giovane marsalese Giuseppe Angileri, deceduto nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. Subito dopo Ferrantelli ha illustrato all’Aula l’Odg “Modifica al Regolamento servizi fognature e depurazione”: atto poi approvato dal Consiglio. A seguire, sul punto riguardante il “Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale”, il presidente Enzo Sturiano ha comunicato che è in corso un approfondimento per dare maggiori elementi all’Aula in fase di trattazione e, pertanto, se ne discuterà nella prima seduta utile. Diversi interventi sull’argomento, dove tutti i consiglieri hanno ricordato che gli immobili messi in vendita ogni anno, non sono quasi mai stati acquistati da privati e forse è il caso per alcuni di pensare ad un utilizzo istituzionale da parte del comune.

Riguardo alle comunicazioni, queste sono giunte da Pino Ferrantelli (sicurezza in città, situazione ospedaliera critica, rateizzazione tributi non pagati, problemi d’acqua non risolti in alcune contrade, diversi Impianti sportivi non funzionanti, nessun progetto per i diversamente abili);

Pino Carnese (ospedale non efficiente, verde pubblico abbandonato, la pista ciclabile è uno sconcio);

Gabriele Di Pietra (non chiari i motivi dell’incontro con cittadini e operatori sul tema sicurezza, Facoltà di Enologia in procinto di lasciare Marsala, copiose ordinanze su alcol e musica ma gli operatori lamentano criticità, mancata presentazione del DUP);

Nicola Fici (susseguirsi di ordinanze sicurezza e movida che creano confusione tra gli operatori, fondamentale la presenza Forze Ordine, chiede il prelievo “mozione disturbo alimentazione”);

Leo Orlando (assenza calendario eventi estivi, precari i trasporti per raggiungere i luoghi degli eventi fuori dal centro, portale turistico non aggiornato, servizio verde comunale scollegato con quello di Formula Ambiente, solo sette risposte su 25 interrogazioni presentate, lavorare sulla mozione sfiducia verso questa Amministrazione).

Su alcune tematiche, soprattuitto quelle di competenza, ha risposto l’assessore Salvatore Agate: problemi all’Ospedale sono atti gestionali dell’Asp, con il cui Commissario Spera il sindaco ha già fissato un incontro; la presenza e la permanenza dei turisti cresce secondo i dati booking, occorre incrementare servizi e personale che l’aumento dell’imposta di soggiorno poteva consentire in parte; le limitazioni alla movida sono adeguate a quanto stabilito con il Prefetto e analoghe agli altri comuni trapanesi, mentre la deroga ai limiti audiometrici riguarda gli eventi istituzionalizzati e patrocinati; il calendario eventi è promosso tramite i canali social, mentre al cartellone degli Appuntamenti Garibalvini saranno aggiunte le altre iniziative private per avere una stampa completa; riguardo alla sicurezza, seguiranno incontri con i vertici Forze dell’Ordine e c’è maggiore presenza della Polizia municipale; gara per bus di collegamento con aeroporto andata deserta.

Successivamente, l’Aula ha posto in discussione la mozione “Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione”, il cui atto è stato illustrato da Flavio Coppola (primo firmatario della proposta) e che l’Aula ha successivamente approvato all’unanimità dei presenti.

Conclusi gli interventi, il presidente Enzo Sturiano ha chiuso la seduta aggiornando i lavori a giovedì prossimo, 20 luglio, alle ore 11,30