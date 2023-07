Al via al Parco Lilibeo la rassegna Loft Cultura, Parole e Libri

Prenderà il via lunedì 17 luglio, per concludersi il 28 agosto, la terza edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik Erice e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – e del Parco Archeologico Lilibeo Marsala.

Si tratta del terzo evento a cura del sito Loft Cultura, il progetto culturale ideato da Jana Cardinale e Filippo Peralta, che prevede sei appuntamenti letterari che si svolgeranno alle ore 19 al Parco Archeologico, presso il Giardino storico del Museo Lilibeo. La rassegna prenderà il via il 17 luglio con Carmelo Sardo, che presenterà il suo nuovo lavoro “Dove non batte il sole” – Bibliotheka Edizioni, e proseguirà il 26 luglio con Pietrangelo Buttafuoco che (assieme allo sceneggiatore e autore televisivo Francesco Bozzi) presenterà il suo libro “Beato lui” – Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi – Longanesi; ancora il 27 luglio ospite sarà Fabio Stassi, con il suo libro “Notturno francese” – Sellerio, e il 31 luglio Gaspare Grammatico che presenterà “Una questione di equilibrio” – Mondadori.

Lunedì 21 agosto Margherita Ingoglia presenterà il suo libro “La malagrazia. Ballate (delle) disturbanti” – A&B editrice e, infine, il 28 agosto Accursio Sabella proporrà il suo libro “Dalla parte giusta” – Laurana Editore. A conversare con gli autori sarà la giornalista Jana Cardinale.

“L’iniziativa proposta dall’Associazione “Ciuri”, giudicata meritevole di accoglimento dal nostro Dipartimento dei Beni Culturali, finanziata, infatti, tra le Iniziative Direttamente Promosse, ha il merito di accendere un riflettore sul valore della lettura; valore che condivido pienamente – dice la Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, Anna Occhipinti –. I libri sono tra gli strumenti più potenti per la crescita personale: sono convinta, infatti, che leggere è necessario per diventare persone migliori e per realizzare le nostre potenzialità. Se tutti ne fossimo consapevoli, ed in special modo qui al Sud, non saremmo di certo il fanalino di coda in questa attività, con i dati più bassi di lettura in Italia. Il passaporto per il futuro è composto da ciò che si sa e da ciò che si sa fare, e per affrontare problematiche diverse è indispensabile allenare le nostre competenze riflessive, anche con letture d’evasione che possono aiutarci a scoprire il mondo che ci circonda e il nostro mondo interiore, arricchendoci con esperienze vissute da altri. Aprire il Parco ad iniziative come questa – aggiunge – che coinvolgono la comunità locale e sollecitano all’amore per i libri, rappresenta il nostro convincimento che solo lavorando in sinergia con tutti gli operatori culturali si potrà vincere la battaglia all’ignoranza e al disimpegno, consapevoli che un buon libro aiuta a crescere, consentendo di esplorare infinite nuove strade, interiori ed esteriori”.

“Anche per quest’anno Loft si propone quale contenitore e compagno di un cammino che vuole provare a raccontare i luoghi in cui viviamo sotto il segno distintivo della cultura, dell’arte, dell’identità siciliana in un luogo per noi di eccezionale bellezza e in processo sinergico con le Istituzioni. Desideriamo condividere al meglio quanto il nostro territorio offre in termini di talento e impegno, e ringraziamo l’Assessore regionale Francesco Scarpinato per aver deciso di sostenere e promuovere la nostra iniziativa culturale giunta alla terza edizione”, dice il presidente di ‘Ciuri’, Filippo Peralta.

