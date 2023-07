Paceco fissa le regole della movida, dalla musica alla vendita di alcolici

Il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, con propria ordinanza urgente, disciplina le attività di intrattenimento musicale e la vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale, per prevenire effetti negativi della movida come il disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse.

“Nell’ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall’Amministrazione Comunale – spiega il primo cittadino – è necessario stabilire opportune regole nelle aree urbane interessate dalla movida, sia per abbattere l’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici, sia per limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e lattine che possono diventare un pericolo per l’incolumità pubblica e rappresentano un grave elemento di degrado del decoro urbano”.

Nel dettaglio, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2023, in tutto il territorio comunale:

1) Dalle ore 23 di ogni giorno, fino alle ore 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante -, nonché la detenzione e il consumo in luogo pubblico, di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sono i seguenti:

A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; B) circoli privati; C) attività artigianali; D) attività di commercio; E) distributori automatici.

2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica all’interno degli esercizi di tipologia A) e B), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

Dal lunedì al giovedì, fino alle ore 1.00 del giorno successivo;

venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 1.30 del giorno successivo;

la domenica e i festivi infrasettimanali seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 1.00 del giorno successivo.

Fa eccezione la settimana dal 14 al 20 agosto, durante la quale il limite orario è alle ore 1.30.

L’attività musicale all’aperto, sia dal vivo che riprodotta, in spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari: